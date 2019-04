‘Kampen moet richten op minder kuipjachten, meer sloepjes’

Kampen werkt aan vernieuwd sportaan­bod

9 april Met de ondertekening van een intentieverklaring zetten gemeente Kampen en sportaanbieders in de stad een volgende stap om te komen tot een lokaal Sportakkoord. De verklaring is nodig om aanspraak te kunnen maken uit een landelijk fonds voor de uitwerking van lokale sportakkoorden, waarin tien miljoen euro beschikbaar is.