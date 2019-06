Kampen morrelt voorlopig niet aan financieel steuntje in de rug voor armen

De Meedoenbon is een steuntje in de rug voor Kampenaren in armoede. Inwoners met een laag inkomen en hun minderjarige kinderen hebben per jaar recht op twee bonnen van 50 euro. Hiermee kan, bijvoorbeeld, de contributie van een sportclub of fysiotraining worden betaald. Zo'n 180 organisaties accepteren de bon.

Gebruikersgemak

Gebruikers hebben de wens dat er meer bonnen komen van een kleiner bedrag. Of dat het tegoed op een pas wordt gestort, die alle inwoners kunnen gebruiken. Ook bij de middenstand, zoals in meer steden het geval is en niet direct tot het stigmatiseren van pashouders leidt. Beide opties geven meer gebruiksgemak. Reden voor de gemeenteraad om in november het college op te roepen om onderzoek te doen naar die verandering.

Een half jaar later wil het college de Meedoenbon nog niet aanpassen. In het verleden is al een streep gezet door het uitgeven van kleinere coupures. Dat leidt tot meer administratieve handelingen, wat meer tijd vraagt en voor hogere uitvoeringskosten zorgt. Het invoeren van een stadspas heeft ook allerlei haken en ogen en zadelt Kampen jaarlijks met zeker 40.000 euro aan extra kosten op.

Evaluatie