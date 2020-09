Kampen op zoek naar beste toekomst voor Seveningen

Meer dan de helft van zorgmede­wer­kers in IJsselland heeft psychische klachten door coronacri­sis

14 september De coronacrisis raakt veel medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg in IJsselland. Ruim de helft (53 procent) geeft aan psychische klachten te ervaren sinds de crisis is uitgebroken, dat meldt een nieuw onderzoek van de GGD.