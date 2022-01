Kampen opent gratis bewaakte fietsenstalling voor bezoekers van de binnenstad

Kamper plan om fietsencha­os aan te pakken is een van de lange adem: boetes blijven voorlopig uit

Sinds maart 2020 voert Kampen strijd tegen de fietsenchaos in de binnenstad. Ingangen van winkels werden geblokkeerd, stegen waren onbegaanbaar voor hulpdiensten en minder validen. Om orde in de chaos te scheppen deed Kampen de ‘losgeparkeerde’ fiets in de ban. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, is het plan meerdere keren aangepast en worden foutparkeerders nog niet beboet en weggesleept. ,,Het is een pilot, een dynamisch proces’’, zegt wethouder Albert Holtland. ,,In Zwolle hebben ze er tien jaar over gedaan om de hele stad fietsvrij te krijgen.’’

21 oktober