Kampen pingelt met autobedrijf Nijkamp voor nieuw pand voedselbank: ‘Verschil tienduizenden euro’

Fiets, auto of lopen? Straks hop je per watertaxi over de IJssel in Kampen: ‘We houden de prijzen laag’

Van de Bovenhaven naar de Koggewerf of naar het Gat van Seveningen aan de overkant, vanaf april zijn deze plekken in Kampen met een nieuw vervoersmiddel bereikbaar: de watertaxi. ,,We gaan 2 keer in het uur varen, aansluitend op de treinen’’, legt initiatiefnemer Martijn Sollie uit.

5 februari