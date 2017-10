Kampen reserveert half miljoen voor betere parkeerautomaten

Officieel dubt hij tussen het vernieuwen van de software of het volledig vervangen van de automaten. Op basis van onafhankelijk advies wordt begin volgend jaar de knoop doorgehakt. Maar een opmerking van Meijering is veelzeggend: ,,Als je in een oude auto een nieuwe motor zet, hoeveel is hij dan beter? Of blijkt dan dat de uitlaat niet goed is?" Na de zomer moeten de betere automaten er zijn.