Kampen riskeert afhaken aanbieders huishoudelijke hulp

Zo hoog is de financiële nood dat het college van burgemeester en wethouders het risico op de koop toe neemt dat zorgaanbieders zullen stoppen met huishoudelijke hulp in Kampen. Dat is waar volgens het college ‘enkele aanbieders’ al mee hebben gedreigd. Die zijn namelijk in de knel gekomen door een algemene loonsverhoging van 4 procent per oktober vorig jaar, als gevolg van cao-afspraken. Voor dit jaar wordt een verdere verhoging verwacht.