Kampen schiet verenigingen zo nodig te hulp bij uitvoering coronamaatregelen

Brassband Excelsior uit Zalk wint amateur­klas­se bij NK: ‘Na de vakantie gaven we weer gas’

Excelsior uit Zalk is de beste amateurbrassband van Nederland. Het orkest won afgelopen zaterdag in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht de eerste prijs in de eerste divisie. Voor het eerst sinds een jaar of vijftien, aldus voorzitter Cor de Weerd.

2 november