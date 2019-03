Kampen schuift met zes miljoen euro

Video Het koper van Excelsior glimt na een eeuw nog steeds

9:38 Brassband ‘Excelsior’ uit Zalk viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Dat gebeurt met een jubileumconcert op 30 maart in het MFD in Zalk, waarbij ook oud-leden worden opgeroepen voor een reünie. Nauw verbonden is de muziekvereniging met Zalk. ,,Als er wat is in Zalk, doen we mee.’’