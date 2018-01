Kampen staakt inning toeristenbelasting na kritiek ondernemers

Tijdens een informatiebijeenkomst uitten zo'n 25 ondernemers kritische noten. Vooral de snelle invoering van de heffing van 1 euro per nacht per persoon deed de wenkbrauwen fronsen. Het besluit tot invoering werd weliswaar al in 2012 genomen, maar pas eind december aan de ondernemers medegedeeld. Op 1 januari ging de nieuwe regeling in. ,,Het wordt in je mik geduwd'', was de onversneden kritiek.