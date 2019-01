Kampen staat omstreden rubber opnieuw toe op kunstgrasvelden

IJsclubs machteloos, schaatsen zit er voorlopig niet in

24 januari IJsmeesters van de ijsclubs in Kampen en Flevoland zitten met de handen in het haar. Het ziet er namelijk niet naar uit dat in deze eerste echte vorstperiode geschaatst kan worden op het natuurijs van de ijsbanen. Vooral de sneeuw heeft de pret bedorven. Alleen ijsclub TOG in Kampen ziet nog een lichtpuntje en hoopt vrijdag de ijsbaan nog een poosje te kunnen openstellen.