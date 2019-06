Kampen stapt naar rechter in zaak op zieke heiers: gemeente hoopt onder schadeclaim uit te komen

In Kamper koeienstal wonen straks mensen in nood

19 juni Mensen in de knel tijdelijk onderdak bieden. Dat is wat Jaap Boersma en Gea Overweg willen doen aan de Zwartendijk in Kampen. Voorlopig wonen ze anti-kraak in de boerderij waarvoor het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd.