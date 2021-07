Kampen start dit najaar met sanering park Brunnepe

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal besmettin­gen in regio stijgt, Deventer blijft zorgenkind­je

13 juli Deventer is opnieuw de gemeente met de meeste coronagevallen in de regio. Met 73,5 besmettingen per 100.000 inwoners blijft het virus stevig aanwezig in de Hanzestad. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Urk - eerder nog een grote brandhaard - en Heerde scoorden de afgelopen 24 uur opvallend goed.