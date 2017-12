Kampen start meldpunt borstkankeronderzoek

De Persgroep neemt Nunspeets Belang over en verkoopt Weekblad Kampen

13:00 De Persgroep neemt per 1 januari 2018 het maandblad Nunspeets Belang over van uitgeverij BrugMedia. In dezelfde raamovereenkomst is vastgelegd dat BrugMedia de Persgroep-titel Weekblad Kampen overneemt.