Kampen stelt plan op voor alle kerkgebouwen in de gemeente

Doel van het opstellen van de visie is ‘duurzame toekomst voor het religieuze erfgoed’, schrijft de gemeente in een persbericht. In september ontvangt Kampen hiervoor een bijdrage vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Andere functie

Een groot aantal van de kerken in de gemeente wordt nog gebruikt voor het houden van diensten, een beperkt aantal heeft een andere of gemengde functie gekregen. Denk hierbij aan de Bovenkerk, die bijvoorbeeld beschikbaar is voor het houden van beurzen, of kloosterkapel Sint Anna die in te zetten is voor verschillende activiteiten.