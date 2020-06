Kampen studeert op verder indammen van de afvalstroom

Overijssel zet vol in op Nederland­se toerist om pijn coronacri­sis te verzachten: ‘Voor de zomer ziet het er goed uit’

5 juni De toerismesector in Nederland heeft door de coronacrisis een flinke knauw gekregen. Het aantal gasten, uit zowel binnen- als buitenland, lag in de eerste drie maanden van dit jaar 17 procent lager dan in 2019. De provincie Overijssel werd minder hard geraakt, maar wil niet op zijn lauweren rusten en probeert juist nu de Nederlandse toerist weer te verleiden. ,,Voor een bezoek aan een wijngaard of kajakken in een Nationaal Park hoef je niet naar het buitenland.”