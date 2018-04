Kampen trekt 16.000 euro uit voor evaluatie Hanzedagen

Het is een vraag waarop wethouder Geert Meijering graag een antwoord wil na de evaluatie van de Internationale Hanzedagen (225.000 bezoekers). Die organiseerde de gemeente Kampen vorig jaar juni. Meijering is benieuwd hoe meer geld bij commerciële partijen is te halen. ,,We willen dat evenementen minder op subsidie draaien en dat betekent dat meer privaat geld nodig is."

16.000 euro

De evaluatie is een eis van de Kamper gemeenteraad. De stad stak zelf 653.000 euro in de Hanzedagen. Het rapport is voor de zomer klaar. Het 16.000 euro kostende onderzoek wordt uitgevoerd door Eventbroker. Het landelijke adviesbureau was niet betrokken bij een evenement in Kampen.

Saamhorigheid

De evaluatie wordt toegespitst op samenwerking tussen organisatoren, verenigingen en inwoners. De band pakte tijdens de Hanzedagen goed uit en zorgde voor saamhorigheid in de stad. Uit de evaluatie moeten aanbevelingen komen hoe andere evenementen kunnen profiteren van de saamhorigheid.

Sail Kampen