Kampen trekt extra geld uit om de IJsselkogge naar de stad te halen: waar is het 600 jaar oude schip straks te bekijken?

Video + poll Het ware verhaal achter het ‘unieke wrak’ van de IJsselkog­ge bij Kampen

6 februari Een kogge die na zes eeuwen boven water komt. Het was in 2016 een maritiem hoogstandje in de IJssel bij Kampen. Liefhebbers tellen de dagen af tot ze het geconserveerde wrak weer met eigen ogen kunnen zien. Maar is dat wel in thuishaven Kampen? En is het verhaal dat werd verteld wel het échte verhaal achter het gezonken schip?