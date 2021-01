Kampen treurt om verkoop Music Club: ‘Geweldige feesten heb ik daar gehad’

KAART | Staphorst coronakop­lo­per van Nederland, meevaller in Noord- en Oost-Gelderland

8 januari Afgelopen etmaal zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder dan gisteren (9737). In Oost-Nederland sprong de extreme daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het oog. In IJsselland en Flevoland waren de verschillen met een dag eerder niet erg groot. In Staphorst kwamen afgelopen 24 uur relatief de meeste besmettingen aan het licht in Nederland.