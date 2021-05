Kampen valt in de smaak bij de Van Rossems: ‘Ik heb niets te klagen, dat is vrij uniek’

Een stukje varen met de Kogge, een blik op het stadshuis, een tochtje naar de sigarenfabriek: de aflevering waarin Zutphen het decor vormt in Hier zijn de Van Rossems werd zaterdagavond uitgezonden. En Kampen valt bij de Van Rossems in de smaak.

,,Ik heb niets te klagen, en dat is vrij uniek", zegt Sis van Rossem aan het einde van de aflevering. ,,Ik vond Kampen uitermate ontspannen.” Haar broer Maarten van Rossem vult aan: ,,Het vrij rustige karakter van het stadje is vrij sterk.” Daar sluit zijn broer Vincent zich bij aan. ,,Kampen is een heel fijn stadje, maar vertel het niet verder.”

Gotisch huis

Het drietal heeft net een stadstour door Kampen gedaan, waarin onder andere de Kamper Kogge, het Gotisch Huis, het Stedelijk Museum Kampen en de sigarenfabriek aan bod kwamen. ,,Hij staat een beetje scheef", zegt Vincent over het torentje op het Stedelijk Museum. ,,Een beetje scheef? Dat ding staat een halve meter uit het lood", reageert Maarten.

Alle bezienswaardigheden worden met een flinke dosis cynisme benaderd, tekenend voor hoe de Van Rossems bekend staan. Maar de drie zijn vooral te spreken over de stad. Sis laat zich zeer positief uit over de Kamper Kogge. ,,De boottocht, terwijl ik helemaal niet van varen houd, vond ik heel bijzonder.” En in de sigarenfabriek kijkt het drietal geïnteresseerd toe hoe ‘op de ouderwetse manier’ sigaren gemaakt worden.

‘Fantastische man’

In het oude Kamper Ziekenhuis schijnt Maarten een licht op de heldenrol van Kampense Willem Kolff, die als internist werkte in dat ziekenhuis. Hij vond daar niet alleen de kunstnier uit, maar wist ook verschillende verzwakte dwangarbeiders te redden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maarten van Rossem: ,,Een fantastische man.”

Volledig scherm De Van Rossems arriveren bij het ziekenhuis waar Willem Kolff de kunstnier uitvond © NTR

Apeldoorn

De aflevering werd al in juli 2020 al opgenomen, maar werd zaterdagavond pas uitgezonden. In de televisieserie beschouwen de Van Rossems iedere week een stad. Maarten vanuit historisch perspectief, zijn zus Sis laat dan haar licht schijnen als kunsthistorica en broer Vincent vertelt over de architectuur. Volgende week is Apeldoorn aan de beurt.

Kampenaren lijken vooral met een glimlach voor deze televisie te zitten tijdens deze aflevering, blijkt uit verschillende Twitterberichten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier zijn de Van Rossems is elke zaterdag om 20.40 uur te zien op NPO 2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.