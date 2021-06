Kampen verliest hoger beroep: mogelijk forse schadevergoeding voor eigenaar recreatieperceel

Twee op de tien winkels in binnenstad van Kampen moeten verdwijnen

4 juni De traditionele winkelstraat in het centrum heeft zijn langste tijd gehad. Want puur naar de stad om iets te kopen dat doen steeds minder mensen. Dat geldt zeker voor steden als Kampen, waar het aanbod aanzienlijk beperkter is dan een nabijgelegen grotere stad als Zwolle. Om toch aantrekkelijk te blijven moeten er tenminste 60 winkelpanden – twee op de tien – verdwijnen uit de Oudestraat, vooral uit het benedenstroomse deel. In plaats daarvan moet ‘verblijven’ in de binnenstad leuker worden. Door terrasjes, meer groen, ambachtswerkers, nadruk op historische elementen, cultuur en meer ruimte voor wonen en werken.