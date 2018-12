Kampen vertrouwt op snel ondergronds brengen van hoogspanningsleiding bij 's-Heerenbroek

Baas van Landstede Theo Rietkerk wil de Eerste Kamer in: ‘Soms schieten we te ver door met regels’

3 december Theo Rietkerk (57) uit Kampen wil de senaat in, hij staat vijfde op de voorlopige lijst van het CDA bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De oud-gedeputeerde van Overijssel is geen onbekende in Den Haag. Van 1998 tot 2003 was hij al Tweede Kamerlid. Op dit moment geeft Rietkerk als bestuursvoorzitter leiding aan onderwijsgroep Landstede in Zwolle. Waarom lonkt nu toch opnieuw het Haagse pluche?