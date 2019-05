Kampen verwacht nieuw miljoenentekort op zorg, maar neemt (nog) geen maatregelen

De opvang van onder anderen daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en verwarde mensen wordt nu nog per regio geregeld via 43 zogenoemde centrumgemeenten. In dit geval krijgt Zwolle geld van het Rijk en ontzorgt hiermee kleinere gemeenten, zoals Kampen. Vanaf 2021 krijgen 355 gemeenten een eigen budget en dat gaat samen met een bezuiniging. Omgerekend krijgt Kampen nu 13,8 miljoen euro. Dat bedrag daalt in 2021 naar 9,5 miljoen, blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA.

Kritiek

Geen risico

De PvdA wil geen risico nemen en de verwachte tegenvaller verwerken in de aangekondigde bezuinigingsronde. ,,We weten dat dit eraan komt. Dan moeten we koersen op een bezuiniging van meer dan 6 miljoen. Het is niet leuk, maar het voorkomt dat we over een jaar opnieuw over een miljoenenbezuiniging moeten nadenken", vindt fractievoorzitter Janita Tabak.