Kampen vraagt hulp bij uitzoeken vervanger ‘faalpaal’

De huidige parkeerautomaten zijn aan het eind van hun latijn. Ze vertonen zo vaak storingen dat ze in de volksmond al de bijnaam ‘faalpaal’ hebben gekregen. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad daarom een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor vervanging. Er is volgens Holtland nog wel gekeken of de palen kunnen worden opgeknapt, maar dat is een heilloze missie gebleken. ,,De kasten zijn in slechte staat, ze zijn niet op het lichtnet aangesloten en er zit geen verwarming in. Daarom hebben ze ’s winters ook zo vaak storing.”