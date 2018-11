Kampen vraagt opnieuw om ondergrondse hoogspanningslijn

Christen­Unie wil duidelijk­heid over ondergrond­se hoogspan­nings­ka­bels in Overijssel

11 november ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten duidelijkheid krijgen over de trajecten waar in de provincie Overijssel ondergrondse hoogspanningskabels gedacht zijn. ,,Ik heb nu een lijstje met mastnummers, maar daar kun je niet zoveel mee. Ik wil een kaartje en vooral weten hoe we nu verder gaan met dit onderwerp”, zegt statenlid Sybren Stelpstra, die schriftelijke vragen heeft gesteld over dit onderwerp aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.