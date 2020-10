Kampen weet tij te keren en verwacht dit jaar tóch met een positief saldo af te sluiten

CHECK JOUW PLAATS Driemaal zoveel nieuwe besmettin­gen in deze regio, kijk hier hoe het in jouw plaats zit

8 oktober Het aantal nieuwe corona-besmettingen in de regio IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland van de afgelopen 24 uur ligt hoger dan de toename van een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland was dit aantal zelfs driemaal zo hoog. In Flevoland veranderde er ten opzichte van gisteren niet zoveel.