Kampen werkt aan vernieuwd sportaanbod

Al in het najaar is Kampen begonnen met de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord, daartoe aangezet door het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In november vorig jaar en vorige maand is de mogelijke inhoud van het akkoord besproken met ‘iedereen die de sport in Kampen een warm hart toedraagt’.

Uitvoering

Het te sluiten akkoord gaat in op thema’s als topsport, vaardig in bewegen, duurzaamheid en cultuur. Op basis van het sportakkoord moet er een uitvoeringsprogramma komen. „We zijn nu nog bezig met visie”, legt sportwethouder Geert Meijering uit. „In het uitvoeringsprogramma moeten we richting concrete maatregelen. Een voorbeeld? Nou, er is een trend om kinderen niet al in hun zesde jaar te laten kiezen voor een sport. Wetenschappelijk is vastgesteld dat het beter is om ze tot het tiende levensjaar meer algemeen met sport en bewegen bezig te laten zijn en pas daarna te kiezen. De vraag is nu: hoe vertaal je dat naar een lokaal sportaanbod.”