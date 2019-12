Kampen West in de problemen: lichtpuntje in thuiszorg moet hard buffelen

Koster woont in Genemuiden en is verpleegkundige bij Buurtzorg in Kampen. Tot voor kort had haar team Kampen West negen (wijk)verpleegkundigen in dienst voor hulp bij mensen thuis. Een collega vertrok, twee anderen vielen uit door ziekte en een burn-out. Een vacature in een lokaal medium leverde niets op. ,,Nul reacties’’, zegt Koster. ,,Niemand heeft gereageerd. Daar word je niet echt blij van, zeker als je weet dat een van ons zwanger is en volgend jaar ook nog met verlof gaat. Met nul sollicitaties ga je daar nu, een half jaar van tevoren, al zorgen over maken.’’