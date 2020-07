Kampen wijst voorlopige locaties voor carbidschieten aan

In totaal gaat het voorlopig om 32 locaties in Kampen en 18 in IJsselmuiden. Het uitgangspunt voor de lijst van dit jaar, is de lijst met locaties van vorig jaar. Over een aantal locaties zijn tijdens de afgelopen jaarwisseling klachten ontvangen of is er bezwaar ingediend. De gemeente is nog in overleg met schutters, omwonenden en andere belanghebbenden over deze locaties.