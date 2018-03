Kampen wil af van eigen dwangsom tegen woonarken IJsselmuiden

Video Roze chocolade? Die bestaat en is nog lekker ook

26 maart Roze chocolade? Ja, die bestaat. En is nog lekker ook. Smaakt onmiskenbaar naar chocolade, met een fruitig bijsmaakje. Sinds vrijdag is deze 'ruby chocolate' te koop bij een select gezelschap chocolatiers in Nederland, onder wie de Swaen in Kampen.