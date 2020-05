Kampen wil drukte en incidenten tijdens Pinksteren voorkomen en stelt verbod in

Ook het terrein rond de bunker aan de IJssel is afgesloten. ,,In de dagen rond Hemelvaart werd het onverantwoord druk in dit gebied. We willen voorkomen dat er de komende dagen samenkomsten plaatsvinden die in strijd zijn met de noodverordening vanwege corona. Ook zitten we niet te wachten op vechtpartijen of andere incidenten door teveel mensen op een kluitje”, zegt burgemeester Bort Koelewijn over het besluit.