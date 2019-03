Kampen wil geen kinderarmoede meer in 2030

Om dat doel te bereiken gaat Kampen extra maatregelen nemen. Van der Sloot ziet een rol weggelegd voor scholen in de gemeente. ,,Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen, extra huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minimagezinnen of spreekuren binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs", aldus de wethouder in een reactie.

Eerste stap

Vorig jaar zette Kampen al een eerste stap. Zo zijn de kindregelingen van het armoedebeleid uitgebreid. Gezinnen krijgen financiële steun als hun kinderen willen sporten of lid zijn van een andere vereniging. Ook is steun mogelijk voor schoolreisjes, -kampen en de aanschaf van een computer.

Volgens Kampen groeit landelijk gezien 1 op de 9 kinderen op in armoede. Een gevolg is dat ze door de spanningen in het gezin zich moeilijk kunnen concentreren op school of in een sociaal isolement belanden, omdat ze niet naar een vereniging kunnen.