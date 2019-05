Kampen wil historie weer boven de grond halen

Van de stadsmuur is het zeker dat er nog restanten onder de grond liggen. Dat is vorig jaar al gebleken tijdens bodemonderzoek. De overblijfselen liggen voornamelijk onder de aarden wal aan de rand van het Stadspark. Uit historische informatie blijkt dat er in de buurt van de poort ook een sluis was. Kampen wil nu onderzoeken of daarvan nog restanten in de grond zitten.