Kampen wil meer aanlegsteigers voor recreatievaart bij stadscentrum

Stikstof­plan­nen in Overijssel baren boeren grote zorgen: 'Met innovatie kunnen we veel meer bereiken'

De landbouw is het ondergeschoven kindje in de Overijsselse stikstofplannen. Dat stelt het collectief van boerenorganisaties. Natuur- en klimaatdoelen voeren de boventoon, zeggen zij. De boeren vrezen voor onomkeerbare maatregelen als de plannen voor 1 juli ongewijzigd bij de minister belanden. In Gelderland zijn de plannen minder concreet.