Kampen wil onderzoek borstkanker terug in stad

De afwezigheid van de RIVM-borstkankerbus in Kampen, is slecht gevallen in de gemeente Kampen. Te veel vrouwen laten het onderzoek links liggen nu ze daarvoor naar Zwolle moeten, denkt de gemeenteraad. Daarom wil de raad de onderzoeksbus terug in de stad.

Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen eens in de twee jaar een oproep voor het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De onderzoeksbus voor vrouwen in de gemeente Kampen stond de afgelopen jaren steevast op vaste locaties in Kampen en IJsselmuiden. Sinds kort moeten de vrouwen uit de gemeente Kampen naar Zwolle voor borstonderzoek. Over het hoe en waarom kon het RIVM, verantwoordelijk voor het bevolkingsonderzoek, de afgelopen dagen geen uitsluitsel geven.

Hele operatie

Naar Zwolle gaan voor dat onderzoek werkt niet, stelt de gemeenteraad van Kampen. ,,Dat kost veel tijd en moeite, voor veel vrouwen in de doelgroep is het een hele operatie om in Zwolle te komen'', zegt VVD-gemeenteraadslid Elsa Pelleboer.

Namens de gehele gemeenteraad roept Pelleboer het Kamper college op bij de RIVM aan de bel te trekken om de bus weer in Kampen te stallen. Want te veel vrouwen zouden het onderzoek nu wel eens over kunnen slaan, zegt Pelleboer in een toelichting. ,,Daarom moet de onderzoekslocatie goed bereikbaar zijn, op een comfortabele plek. Dat komt de preventieve werking ten goede."

Mevrouw Groen uit Kampen onderging begin dit jaar het onderzoek nog in de speciale borstkankerbus die toen nog was gestationeerd op het Burgemeester Berghuisplein, hartje Kampen. ,,Daar ging ik op de fiets naar toe. Kostte me een kwartiertje. Met de bus of trein naar Zwolle, dat vergt zo een halve dag.'' Zelf zou ze nog wel naar Zwolle gaan voor het onderzoek, maar ze begrijpt dat anderen ervoor kiezen over te slaan. ,,Niet iedereen is in de gelegenheid naar Zwolle te gaan. Ik hoor van kennissen, buren en familie dat ze er helemaal geen zin in hebben. Daar komt nog bij dat het toch al geen prettig onderzoek is, best gevoelig allemaal.''