Kampen wil portemonnee trekken voor terugkeer borstkankeronderzoek

Onderzoek doen naar borstkanker moet in Kampen kunnen. Dat vindt wethouder Eibert Spaan. Hij wil met Bevolkingsonderzoek Oost in gesprek over de mogelijkheden.

Spaan is bereid de portemonnee te trekken om een terugkeer mogelijk te maken. Hij heeft vernomen dat de onderzoeksbus om 'bedrijfsmatige redenen' niet meer in Kampen staat. ,,Vaak draait het dan om geld", is zijn ervaring als wethouder.

,,Het is van belang dat vrouwen in hun eigen gemeente gebruik kunnen maken van het onderzoek naar borstkanker", vindt Spaan. ,,Deze voorziening moet voor Kampen behouden blijven." De wethouder houdt in het midden of de onderzoeksbus terug moet keren of dat het onderzoek tijdelijk wordt ondergebracht in een zorggebouw.

Commotie