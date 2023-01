Kampen wil proeven aan Zwolse Soepbus van Leger des Heils: ‘Helaas urgenter dan ooit’

Nederland­se bevolking afgelopen jaar bijna twee keer zo hard gegroeid, provincie Flevoland groeide het sterkst

De bevolking in de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder groeide in 2022 het sterkst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel Nederland groeide de bevolking tot 17,8 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de groei in 2021. Die groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de immigratie van Oekraïense vluchtelingen.

4 januari