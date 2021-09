Kampen wil zelfbewoningsplicht invoeren: ‘Er zijn een paar knopjes waar we aan kunnen draaien’

,,We hebben cijfers van het kadaster laten onderzoeken. Op dit moment gaat ongeveer 10 procent van de goedkopere woningen tot 250.000 euro naar beleggers. Dat is eigenlijk onttrekking aan de woningmarkt’’, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis. ,,Dat worden beleggingen voor de huur, of die woningen worden doorverkocht. Die 10 procent op het toch al beperkte woningaanbod in Kampen vinden we heel veel.”