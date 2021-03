Kampen wil zonnepanelen op monumenten toestaan om eigen energiedoel te kunnen halen

Sloop van eerste flat in IJsselmui­den begonnen; flats uit de jaren 60 maken plaats voor gasloze nieuwbouw

12 maart De sloop van het eerste blok van de flatwoningen aan de Drostenstraat in IJsselmuiden is deze week begonnen. De flatwoningen aan de Drostenstraat en Erfgenamenstraat maken plaats voor gasloze nieuwbouw. ,,Als alles naar plan verloopt hopen we dat begin volgend jaar de nieuwbouw van het eerste blok er staat’’, stelt Hendrik Hoogenkamp, directeur van woningcorporatie Beter Wonen in IJsselmuiden.