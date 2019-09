Kampen wil zwakke oude bruggen niet herstellen maar in zeven jaar stuk voor stuk vervangen

Half juni werden twee bruggen op de Tuindersweg in de Koekoek per direct gesloten voor zwaar verkeer. Voertuigen met een asbelasting van meer dan 8 ton mogen sindsdien niet meer over de bruggen heen. De bruggen zijn nog in goede staat, maar ze zijn vijftig jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige normen. Het verkeer is zwaarder geworden.