Kampen zegt partnersteden tóch niet gedag, het wordt alleen anders

Jesse (9) en Boaz (5) redden de aankomst van sint in ‘Zwalk’: ‘Snel de letter w op het bord gezet’

11 november Waar komt Sinterklaas aan? Tijdens het Sinterklaasjournaal is duidelijk geworden dat de goedheiligman aanmeert in het fictieve dorpje Zwalk. Waar dat zal zijn, is velen nog niet duidelijk. Nou, Jesse (9) en Boaz Kanis (5) uit Kampen weten het wel: een kilometer of tien bij hen vandaan! Alleen is de letter ‘w’ van het plaatsnaambord gewaaid en staat daar nu nog ‘Zalk’ op.