Kampen zet ‘Polenhotel’ in kassengebied IJsselmuiden door, omwonenden woedend

Wolfried (73) reist al jarenlang dagelijks over de grens voor zijn werk: ‘Ben weleens voor gek verklaard’

12 november Tienduizenden mensen die net over de grens wonen stappen dagelijks in de auto voor hun werk in Nederland. Vooral achter de Hardenbergse grens wonen veel ‘grenspendelaars’. Wolfried Kaper (73) reist al veertig jaar dagelijks van Duitsland naar Nederland. ,,Hier op het platteland is het leven nog van dertig, veertig jaar terug.’’