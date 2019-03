Kampen zet volgende stap voor aanleg tweede Zuiderzeehaven

Kampen lonkt naar een tweede Zuiderzeehaven. Alle huidige kavels aan het water zijn uitverkocht. Dit jaar worden de kansen en belemmering van de uitbreiding onderzocht. Knelpunt is de verbreding van de sluis in de Afsluitdijk. Meppel zit in de wachtkamer.

De sluis bij Kornwerderzand is op dit moment elf meter te smal. Daardoor kunnen kleinere zeeschapen Kampen niet bereiken. Verbreden kost 200 miljoen. Nog 80 miljoen moet bij elkaar worden gelobbyd. Lukt dat, dan wordt Kampen plots bereikbaar voor vrachtschepen die naar Noord-Engeland, Scandinavië en de Baltische Staten gaan. Meer handel, betekent meer schepen en dus is extra ruimte nodig.

Pole position

De economie in de regio Zwolle groeit bovengemiddeld. Het vrachtvervoer over water neemt toe. De nieuwe haven bij Lelystad en de nog aan te leggen haven bij Urk worden niet als directe concurrenten gezien. Als uit onderzoek blijkt dat tientallen hectares extra haven nodig is, ligt Kampen op pole position.

De Hanzestad heeft binnen het samenwerkingsverband Port of Zwolle simpelweg meer uitbreidingsruimte dan de havens in Meppel (enkele hectares) en Zwolle (niet). En is vanaf het IJsselmeer het makkelijkste te bereiken voor de zeeschepen. Die hoeven alleen maar het Ketelmeer over en een stukje de IJssel op.

Meppel

Maar wat als de lobby voor een bredere sluis mislukt? Dan is de kans groter dat de haven van Meppel wordt uitgebreid. De Drentse gemeente doet komend jaar ook onderzoek naar mogelijke groei van de eigen haven. ,,Meppel kan per hectare groeien langs het Meppelerdiep, terwijl in Kampen direct een nieuwe insteekhaven van 40 tot 60 hectare moet worden aangelegd", weet de Kamper wethouder Geert Meijering.

Quote Een scenario kan zijn dat eerst Meppel wordt uitgebreid Geert Meijering, Wethouder Kampen

,,Een scenario kan zijn dat eerst Meppel wordt uitgebreid en dat een nieuwe Zuiderzeehaven pas over tien jaar in beeld komt", voorspelt Meijering.

Gevoelig

De aanleg van de tweede Zuiderzeehaven ligt gevoelig in Kampen. De beoogde plek is de Melmerpolder, een landelijk gebied met agrariërs aan de ‘overkant’ van de N50. De aanleg is in het verleden op 30 miljoen euro geschat. Een forse uitgave vinden veel politieke partijen. ,,Het onderzoek (á 84.000 euro, JS) gaat over realiteitszin en haalbaarheid, om bij een definitief besluit een zo goed mogelijke afweging te kunnen nemen", zegt Meijering. ,,We gaan zeker niet over een nacht ijs.”

Quote Het onderzoek gaat over realiteits­zin en haalbaar­heid Geert Meijering, Wethouder Kampen