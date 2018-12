Kampen ziet af van Blijverslening

Ouderen in Kampen die hun woning willen aanpassen om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen krijgen waarschijnlijk niet de mogelijkheid om hiervoor via de gemeente een lening af te sluiten.

Burgemeester en wethouders van Kampen gaan de gemeenteraad voorstellen af te zien van invoering van een zogenoemde Blijverslening. Volgens het college is de woningmarkt gebaat bij meer doorstroming en zorgt zo´n lening juist voor het tegendeel.

Op slot

„De doorstroming in de woningmarkt zit behoorlijk op slot”, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis in een toelichting. „Het is belangrijk dat ouderen verhuizen naar een passende woning. We zien dat dit niet loopt. Zo’n lening kost bovendien behoorlijk wat geld. Uitgaande van 20.000 euro per gebruiker is het al gauw vier ton op jaarbasis.”

Per 1 juli van dit jaar hadden ongeveer honderd gemeenten in Nederland de Blijverslening ingevoerd. Die is twee jaar geleden geïntroduceerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn). Deelnemende gemeenten storten een bedrag in de pot bij Svn, die het vervolgens als lening verstrekt. Landelijk is dat nu sinds de introductie in 50 gevallen gebeurd.

Verleiden

Om ouderen te kunnen verleiden te verhuizen moeten die geschikte woningen er wel zijn, geeft wethouder Van der Sluis toe. „En die zijn er ook”, zegt hij. „In 2017 hebben we een woningmarktanalyse laten uitvoeren en daaruit blijkt dat er evenwicht is op de markt.” In de periode tot 2022 wordt de behoefte aan gelijkvloerse woningen door de onderzoekers geschat op 115, waarvan 75 in de huursector. Volgens Van de Sluis blijkt uit het gemeentelijk woningbouwprogramma dat er in de komende vijf jaren op z’n minst 125 levensloopbestendige koop- en huurwoningen zullen worden gebouwd. Het grootste deel daarvan in het Stationskwartier.

Animo

De animo onder ouderen om preventief te verhuizen naar een geschikte woning is gering, zo blijkt uit het woningmarktonderzoek van Companen. Zodoende blijven relatief veel eengezinswoningen bezet door ‘kleine huishoudens’. Een op de acht huishoudens in Kampen is 75 jaar of ouder. Dat aandeel zal tot 2032 oplopen tot een op de zes.