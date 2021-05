Kampen ziet geen reden voor fikse planschade recreatieperceel Ganzendiep

Sonnen­berch kandidaat voor exploita­tie van De Steur in Kampen

14 mei Sportcentrum Sonnenberch in IJsselmuiden is in de race voor de aanbesteding van zwembad De Steur. De gemeente Kampen zoekt per 1 januari een nieuwe exploitant voor dit zwembad, nu Sportfondsen Kampen het contract heeft opgezegd wegens tegenvallende bezoekersaantallen. Van grote, landelijke spelers als Optisport en Sportfondsen wordt interesse verwacht, maar ook vanuit de lokale markt is er nu dus belangstelling.