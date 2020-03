Kampen zoekt naar mogelijkheden om zzp’ers door de crisis te helpen

Daarbij heeft de gemeente volgens Koelewijn aandacht voor zowel werkgevers als werknemers. „Wij staan open voor alle signalen die er komen om vervolgens te bekijken wat het betekent en wat we er aan kunnen doen. Elke vraagt die binnen komt wordt genoteerd en beantwoord”, aldus Koelewijn.

Quote We moeten in deze situatie ook out of the box durven denken Bort Koelewijn, burgemeester Kampen

In de eerste plaats is compensatie van verliezen van ondernemers of inkomen van kleine zelfstandigen een zaak van de overheid, erkent ook de Kamper burgemeester. „Maar we hebben honderden zzp’ers in onze gemeente. Dat zijn geen ondernemingen die een grote reserve hebben en zij willen ook graag eten. In deze heel bijzondere omstandigheden willen wij er ook voor hen zijn. Hoe, dat weten we nog niet. Daarvoor zoeken we ook contact met het rijk. We moeten in deze situatie ook out of the box durven denken.”

Gewetensvol

Volgens Koelewijn worden in Kampen de landelijke richtlijnen goed opgevolgd. De burgemeester, die verantwoordelijk is voor veiligheid en openbare orde, heeft nog niet hoeven optreden. „Mijn indruk is dat mensen zich gewetensvol houden aan de afspraken. Er komt wel een noodverordening die het mogelijk maakt dwingend op te treden, maar dat is alleen voor eventuele uitwassen. De samenleving gaat op dit moment juist vaak verder dan wij voorschrijven.”

Veel vragen

Er komen wel veel vragen binnen bij de gemeente. Over hoe het moet met trouwerijen, begrafenissen, met bijeenkomsten met minder dan 100 mensen of over het aantal kinderen dat tegelijkertijd mag spelen op speelplaatsen. Koelewijn: „Ik merk dat er behoefte is aan een visie van de gemeente. Dat getal 100 is veel te veel een eigen leven gaan leiden. Het gaat er om dat je zo min mogelijk groepen mensen op zoekt. We doen een dringend beroep op mensen om hierin verantwoordelijkheid te nemen. De tijd dat er lacherig over gedaan kon worden is nu wel voorbij.”

Dienstverlening