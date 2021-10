Kampen zoekt twee wijken voor proef met alternatief voor aardgas

Kampen in de fout met kentekencamera’s in jacht op bijstands­frau­deur: ‘Stasiprak­tij­ken’

9 oktober De inzet van kentekencamera's door de gemeente Kampen om bijstandsfraude op te speuren, had niet gemogen. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in ons land. Ondanks het oordeel moet de ontmaskerde fraudeur zijn bijstandsuitkering wel terugbetalen, omdat er voldoende ander bewijs tegen hem is.