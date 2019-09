Kampenaar bedreigt ambtenaar vanuit de cel en krijgt opnieuw celstraf

Wouter van der W. (32) vreesde na zijn detentie zonder onderdak te zitten. Daarom wilde hij een ambtenaar van de gemeente Steenwijkerland die dit moest regelen, aanzetten om haast te maken. Hij heeft bekend een dreigende brief gestuurd te hebben. Ook een psycholoog van de penitentiaire inrichting in Vught werd met de dood bedreigd middels een brief. Hij zou haar laten verzuipen in haar bloed, zo stond onder meer in de brief. Zijn doel was om ‘de boel in beweging te krijgen’.