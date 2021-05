Kampenaar ontkent mishandeling van zijn vrouw: ‘Ze liet zich op de billen van de trap glijden’

Ze zitten vast in een zurig, klonterig huwelijk met verwijten over en weer. Geen doen. De oplossing is om apart te gaan wonen, te scheiden van tafel en bed. Zij blijft met hun dochter voorlopig achter in het huis. En hij? Hij verkast naar hun garage in Kampen. Slaapt-ie in de olielucht. Op het oude logeerbed met zijn slofjes ernaast. Het is behelpen; koken kan hij er niet, de was moet hij ‘thuis’ doen.