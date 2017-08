Kampenaar rijdt bijna 4500 kilometer voor rottweiler

Koek meldde zich met zijn vrouw medio juli op Rotterdam Airport voor een vliegvakantie naar Zuid-Spanje. Zoals wel vaker was gebeurd zou hond Kaya meevliegen in het ruim, maar Transavia liet aan het stel weten dat de regels waren gewijzigd; vechthonden mochten niet meer mee. ,,En een rottweiler is een categorie vechthond'', verzucht Han Koek. Niet dat Kaya een agressief beest is. ,,Ik ben al aan mijn vijfde rottweiler bezig, ik heb alleen maar sociale dieren gehad.''

De wijziging van de voorwaarden vond plaats ergens tussen het reserveren van de vlucht in september en het daadwerkelijk uitvoeren in juli. ,,Het vervelende is; met het uitdraaien van je boarding pass ga je akkoord met de vervoersvoorwaarden'', weet de Kamper muzikant uit ervaring. ,,Het blijft toch gelul, een welles-nietes spelletje.''

In het verleden was het vliegen met een hond bij Transavia geen probleem, deze keer stond Koek met zijn echtgenote op vliegveld Rotterdam voor een dilemma. Kaya in een asiel plaatsen voor vijf weken was geen oplossing. ,,Ik ga niet zonder hond weg. Bovendien, mijn hond vindt het daar super.''

'Wat overlast'

Koek koos eieren voor z'n geld; z'n vrouw ging met het vliegtuig, hij pakte de auto en reed richting Zuid-Spanje. ,,Met een paar uur slaap in de auto.'' Transavia heeft hem al laten weten het jammer te vinden 'dat het wat overlast gaf' en heeft Koek beloofd het geld voor de niet gemaakte vliegreis te retourneren. Voor volgend jaar staat hetzelfde appartement in Zuid Spanje al weer geboekt voor de zomervakantie, een alternatief voor de Kampenaar zou zijn prijsvechter Air Berlin. ,,Maar ja, die zijn net failliet. En met KLM is drie keer zo duur.''

Daarom heeft Koek alvast een besluit genomen; volgend jaar gaat zijn vrouw vast vooruit met het vliegtuig, en pakt hij met hond Kaya opnieuw de auto richting Zuid Spanje. ,,Ben ik van het gezeik af.''